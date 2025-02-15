Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ДСНС Андрія Даника під час брифінгу біля пошкодженого конфайнменту станції.

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Що відбувається біля саркофагу ЧАЕС зараз

Так, станом на 15:00 15 лютого горіння утеплювача не спостерігається, верхолази проводять роботи з часткового розкривання конструкцій укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами.

Роботу фахівців ДСНС ускладнює мінусова температура, сніг та обледеніння конструкції. Рятувальники працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції — на висоті понад 100 метрів,

– вказує Даник.

Постійно здійснюється моніторинг стану повітря. Радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень.