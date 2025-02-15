Повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне агентство з управління зоною відчуження.

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Чи є підвищення радіації станом на ранок 15 лютого

Станом на ранок 15 лютого на території Чорнобильської атомної електростанції та Нового безпечного конфайнменту витоку радіації не зафіксовано.

Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та на ДСП ЧАЕС в цілому, не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено,

– йдеться у повідомленні.

Радіаційний стан на ЧАЕС / Фото Державного агентства з управління зоною відчуження

Водночас триває ліквідація пожежі, що виникла через загоряння заповнювача зовнішньої обшивки арки НБК. Станом на 07:00 для гасіння задіяно 40 рятувальників ДСНС та 8 одиниць техніки.

Попередньо відомо, що внаслідок атаки зафіксовані наскрізні руйнування на площі до 15 квадратних метрів.