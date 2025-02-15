Сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство по управлению зоной отчуждения.
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Есть ли повышение радиации по состоянию на утро 15 февраля
По состоянию на утро 15 февраля на территории Чернобыльской атомной электростанции и Нового безопасного конфайнмента утечки радиации не зафиксировано.
Ухудшение радиационной обстановки на промплощадке НБК-ОУ и на ГСП ЧАЭС в целом, не зафиксировано. Выхода радиоактивных продуктов за установленные пределы не обнаружено,
– говорится в сообщении.
Радиационное состояние на ЧАЭС / Фото Государственного агентства по управлению зоной отчуждения
В то же время продолжается ликвидация пожара, возникшего из-за возгорания заполнителя внешней обшивки арки НБК. По состоянию на 07:00 для тушения задействовано 40 спасателей ГСЧС и 8 единиц техники.
Предварительно известно, что в результате атаки зафиксированы сквозные разрушения на площади до 15 квадратных метров.