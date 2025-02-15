Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ГСЧС Андрея Даника во время брифинга возле поврежденного конфайнмента станции.

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Что происходит возле саркофага ЧАЭС сейчас

Так, по состоянию на 15:00 15 февраля горения утеплителя не наблюдается, верхолазы проводят работы по частичному вскрытию конструкций укрытия и заполнения пустот огнетушащими веществами.

Работу специалистов ГСЧС осложняет минусовая температура, снег и обледенение конструкции. Спасатели работают непосредственно снаружи защитной конструкции - на высоте более 100 метров,

– указывает Даник.

Постоянно осуществляется мониторинг состояния воздуха. Радиационный фон на промышленной площадке возле ЧАЭС не превышает допустимых значений.

Что происходит на месте попадания по саркофагу ЧАЭС: смотрите видео

Кстати, по словам Зеленского, россияне ударили по саркофагу модифицированным "Шахедом". Его боевая часть несла не менее 50 килограммов взрывчатки.