Об этом заявил Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Было попадание в укрытие над 4-м энергоблоком, возник пожар: главное об ударе России по ЧАЭС

Россия ударила по ЧАЭС модифицированным "Шахедом"

Президент подчеркнул, что оккупанты атаковали ЧАЭС ночью накануне Мюнхенской конференции по безопасности. Россияне ударили дроном по саркофагу, который накрывает разрушенный 4-й реактор.

Это был модифицированный российский дрон "Шахед". Технология, которую Иран передал России. Его боевая часть несла не менее 50 килограммов взрывчатки. И мы видим это как глубоко символический шаг России, Путина,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил, что недавно говорил с Дональдом Трампом о крупнейшей в Европе атомной станции, – Запорожской АЭС, которая сейчас оккупирована россиянами.

И Россия ответила, запустив дрон по Чернобыльскому саркофагу, который сдерживает радиоактивную пыль и обломки. И это не только безумие, а позиция России. Страна, которая наносит такие удары, – не хочет мира,

– констатировал президент.

Подчеркнул, Россия не хочет и не готовится к диалогу. Почти ежедневно агрессор запускает по Украине до 100 или даже больше "Шахедов". Оккупанты регулярно наносят удары баллистическими ракетами. Кроме того, российские захватчики стабильно увеличивают количество ударов КАБами.