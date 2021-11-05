Лікар-реанімолог ізраїльського медичного центру "Рамат Авів" Борис Бриль у коментарі 24 каналу допоміг спростувати найпоширеніші серед антивакцинаторів міфи.

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Міф 1. Від вакцини помирають

Людина теоретично може померти від вакцинації. Проте таких випадків дуже і дуже мало.

Завжди порівнюють ризики вакцинації та ризики хвороби. Потрібно питати – а які ризики померти? Вони мізерні, вони трапляються рідше, ніж смертність від споживання морепродуктів в ресторанах. Борис Бриль Лікар-реанімолог ізраїльського медичного центру "Рамат Авів"

Міф 2. Від вакцини хворіють

За словами лікаря, після вакцинації захворіти можна, але не через щеплення. Тому що вакцини, які наразі є на ринку, не мають жодного компонента "живої" вакцини.

Спростування найпоширеніших міфів про вакцинацію проти COVID-19: дивіться відео

Міф 3. Вакцина не пройшла повністю всіх випробувань

В кожному дослідженні існує свій порядок. Вакцина є фармакологічним препаратом. Тому лікар наголошує, достатньо того, щоб напіврозпад або повний розпад препарату становив 2 тижні. Перевіряти, як він буде впливати через місяць – нема жодного сенсу.

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Часовий проміжок не є основним для досліджень. Для перевірки вакцини не потрібно 5 років. Це байки, що розповсюджують люди, які не мають жодного стосунку, не розуміють, як це відбувається. Борис Бриль Лікар-реанімолог ізраїльського медичного центру "Рамат Авів"

Міф 4. Потрібно щепитися кожні пів року

Наразі є бустерні вакцини – через пів року після першої вакцинації. Чи буде це потрібно робити наступні рази, наразі сказати не можна.

Але це робиться не для того, щоб вакцинуватися, а для того, щоб не захворіти та не померти. Щоб зберегти життя людей, знизити мутації, які виникають, коли вірус потрапляє в людину. Без вакцинації чи уже зі зниженою кількістю антитіл – вірус мутує.

Якщо людина має хороший захист, вірус циркулює 1 – 2 дні. Але якщо ми не маємо захисту взагалі або слабкий захист – тоді вірус може циркулювати скільки завгодно. Через цей час відбувається не одна мутація, не дві, а дуже багато. Борис Бриль Лікар-реанімолог ізраїльського медичного центру "Рамат Авів"

Міф 5. Вакцинуватися – справа кожного

Борис Бриль наголошує, ще до коронавірусу лікарі вакцинувалися і вакцинуються від гепатиту, працювали у рукавичках та масці. Якщо вони не хочуть цього робити, то можуть і не працювати.

У вас такий самий вибір,

– сказав Борис Бриль.

"Я не хочу, щоб замість 6 – 20 доларів за вакцину з бюджету витрачали десятки тисяч доларів на того, хто каже: "Моє тіло – моя справа". Він потрапляє у лікарню, займає ліжка. Тому що я є платником податків", – зазначив лікар-реанімолог.