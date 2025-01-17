Недавно украинские беспилотники ударили по нефтебазе "Роснефти" в городе Лиски Воронежской области, что привело к пожару нескольких резервуаров с топливом. Теперь очередь дошла до нефтебазы возле Калужской области, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Бойцы 79-й бригады взяли в плен 7 оккупантов: россияне жалуются, что не хотели быть штурмовиками

Удар по нефтебазе в Калужской области

Так, около 21:30 тамошний губернатор Владислав Шапша сообщил местным жителям не очень приятное известие. А именно о том, что в городе Людиново в результате атаки БПЛА произошло возгоране на территории промышленного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет.

Впрочем, и без уведомления от власти, жители городка знали о последствиях дроновой атаки. Они плакались и делились кадрами яркого пожара на нефтебазе.

Россиян подтверждает поражение нефтебазы: смотрите видео



Россияне эмоционально реагируют на атаку дронов: видео содержит нецензурную лексику



К слову, в ночь на 16 января атаку подвергся Тамбовский пороховой завод. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что предприятие является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии России. С началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно выросло.