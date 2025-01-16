Нефтебаза до сих пор пылает. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

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ВСУ атаковали нефтебазу в Воронежской области

Пожар в результате попадания украинских беспилотников занялся мощным. Пылает несколько резервуаров с топливом.

Известно, что атакуемая нефтебаза обеспечивает топливом российские воюющие в Украине подразделения.

"Успешному дипстрайку предшествовала тщательная подготовка и планирование ССО", – добавили военные.

Как ранее сообщалось в Генштабе, было зафиксировано попадание в цель по меньшей мере трех ударных БпЛА.

Остальные детали по атаке уточняются.

Напомним, что в ночь на 14 января украинские дроны повторно прилетели в Энгельс в Саратовской области на комбинат "Кристалл". Накануне на этой нефтебазе только перестали ликвидировать масштабный недельный пожар после предварительной атаки, как работы российским пожарным снова добавилось.