Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. До этого оккупанты жаловались о взрывах в Воронежской области.

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Как ВСУ отработали по вражеской нефтебазе "Лискинская"

В Генштабе рассказали, что в ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими частями Сил обороны успешно атаковали нефтебазу "Лискинская", что в Воронежской области России.

По имеющейся информации, зафиксировано попадание в цель по меньшей мере трех ударных БПЛА. На объекте возник масштабный пожар. Известно, что на нефтебазе хранилось топливо, которое, в частности, использовалось для обеспечения потребностей оккупационной армии России,

– отметили украинские военные.

Сейчас более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

В то же время в ВСУ подчеркнули, что целенаправленная и систематическая боевая работа по важным объектам российских захватчиков продолжается.