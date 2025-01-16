Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. До цього окупанти бідкалися про вибухи у Воронезькій області.

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Як ЗСУ відпрацювали по ворожій нафтобазі "Ліскінській"

У Генштабі розповіли, що в ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони успішно атакували нафтобазу "Ліскінська", що у Воронезькій області Росії.

За наявною інформацією, зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА. На об'єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії Росії,

– зазначили українські військові.

Наразі більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Водночас у ЗСУ підкреслили, що цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих об’єктах російських загарбників триває.

У Силах спеціальних операцій, коментуючи ураження ворожої нафтобази, зазначили, що внаслідок удару на нафтобазі декілька резервуарів палають і досі.

"Успішному діпстрайку передувала ретельна підготовка та планування ССО", – підкреслили військові.

До слова, раніше про ураження нафтобази у місті Лиски, що у Воронезькій області країни-агресорки, писали російські ЗМІ. Пропагандисти писали про "роботу протиповітряної оборони", але на відео, які є в мережі можна чітко почути звуки дронів та вибухи.

Згодом росіяни почали поширювати відео з пожежею на нафтобазі. Тоді ж керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповідав, що дрони "кучно працювали по Росії".