У Росії перші тижні 2025 року стали чорними днями для нафтобаз і командних пунктів. Уся ППО на фронті, тож стратегічні заводи ворога не прикриті.

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Що відомо про атаку на Воронезьку область 15 січня

Близько сьомої вечора за київським часом російські телеграм-канали написали, що була атака на Воронеж. У передмісті нібито знищили декілька дронів. Російське міністерство оборони повідомило, що збитих дронів було 4, а атака тривала нібито всього 10 хвилин.

Утім, аж до десятої вечора були численні повідомлення про те, що удари тривають. По десятій стало відомо, що уразили нафтобазу.

Відео пожежі, яке поширюють у ворожих пабліках, заблюрене. Та все ж помітно, що вогню багато.

Місцеві реагують на вибухи на нафтобазі у Воронежі: дивіться відео

Загалом росіяни ніяк не можуть визначитися: чи це були дрони, чи уламки, чи вони "упалі", чи то "рухнулі". Запевняють, що ніхто не постраждав. Також мовиться про те, що безпілотників було три. Але відомо, що атака досі триває.

Згодом у ворожих пабліках з'явилася версія, мовляв, вибухи – результат роботи ППО над містом Лиски Воронезької області. На противагу цьому інші викладають аудіо, де чітко чути звук прольоту дрона, а потім вибух.

"Нєфтєбазу нашу ***шат": росіяни розповідають, де конкретно горить (увага, нецензурна лексика!)

Як і завжди, окупанти дуже кумедно реагують у своїх відео. Окрім об'єктивного контролю, який вони допомагають здійснювати, росіяни демонструють деморалізацію.

Х***чат,

– приречено каже один з них.

Кадри пожежі на нафтобазі в Лисках під пісню Скриптоніта:

А от українські користувачі жартують: уже не знають, яка це уражена нафтобаза за рахунком. Сергій Стерненко написав: "У Воронезькій області високоточні уламки підпалили нафтобазу".

Андрій Коваленко з Центру протидії дезінформації підтвердив удар: "Кучно працюють дрони по Росії. Горить нафтобаза у Воронезькій області".

Іще в українських телеграм-каналах дивуються, чому деякі росіяни раптом чесно написали про дрони, а не тільки "уламки", "ми все збили", "це горить трава". Можливо, причина в тому, що правду вже не приховати. Або в тому, що Соловйов публічно заявив на телебаченні, мовляв, скільки можна розповідати про уламки.