Увечері 15 січня були вибухи у Харкові. ПС писали, що на область ідуть ударні безпілотники.

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Атака "Шахедами" увечері 15 січня

21:42, 15 січня

  • БпЛА в південно-західній частині Харківщини, курс західний.
  • БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
21:03, 15 січня

Дрони починають рухатися в центр України

БпЛА в південній та центральній частинах Харківщини, курсом на Полтавщину та Дніпропетровщину.

20:50, 15 січня

Де в Україні тривога

Поки що вона охопила північно-східні області.

Дивіться інтерактивну карту:

20:12, 15 січня

ПС про рух "Шахедів"

  • Донецька, Харківська області - загроза ударних БпЛА
  • БпЛА на межі Харківщини та Донеччини, курс західний.
  • БпЛА північніше та східніше Харкова, курс південний.
20:06, 15 січня

БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину.

19:49, 15 січня

Сумська область - загроза ударних БпЛА.

19:31, 15 січня

Херсонська, Миколаївська області - загроза ударних БпЛА.