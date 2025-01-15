Увечері 15 січня були вибухи у Харкові. ПС писали, що на область ідуть ударні безпілотники.
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Атака "Шахедами" увечері 15 січня
21:42, 15 січня
- БпЛА в південно-західній частині Харківщини, курс західний.
- БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс західний.
- БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину.
- БпЛА в східній частині Чернігівщини, курс західний.
21:03, 15 січня
Дрони починають рухатися в центр України
БпЛА в південній та центральній частинах Харківщини, курсом на Полтавщину та Дніпропетровщину.
20:50, 15 січня
Де в Україні тривога
Поки що вона охопила північно-східні області.
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20:12, 15 січня
ПС про рух "Шахедів"
- Донецька, Харківська області - загроза ударних БпЛА
- БпЛА на межі Харківщини та Донеччини, курс західний.
- БпЛА північніше та східніше Харкова, курс південний.
20:06, 15 січня
БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину.
19:49, 15 січня
Сумська область - загроза ударних БпЛА.
19:31, 15 січня
Херсонська, Миколаївська області - загроза ударних БпЛА.