Деталі розповідає 24 Канал з посиланням на Forbes. До слова, Україна активно протидіє ворожим безпілотникам.

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Наскільки ефективні дрони на війні

У червні 2024 року начальник штабу французької армії генерал Шилл припустив, що FPV уже погано працюють проти російських танків. Він навів цифру, що 75% БпЛА подавляють засобами радіоелектронної боротьби.

Але якщо проаналізувати ефективність дронів проти танка Т-90М "Прорив", результати вражають. За приклад медійники узяли саме його, бо в росіян багато техніки і вивчити геть усі ураження дуже складно. До того ж ворог заявляє, що "Прорив" – найбільш сучасний танк. Його стандартна комплектація включає радіочастотні перешкоди. Також можна встановити комплекс активного захисту "Арена".

Аналітики Oryx і Warspotting зафіксували загалом 10 візуально підтверджених втрат Т-90М в останньому кварталі 2024 року. Т-90М рідкісні, їх легко помітити. Сили оборони вражали їх ПТРК і важкими дронами "Баба Яга" (Vampire).

Кумедно, та під час одного з боїв танк просто перевернувся через помилку водія. І його швидко уразили двома ПТРК. Ще один підбили американським баражуючим дроном Switchblade 600 – та так, що башту танка підкинуло високо вгору.

Примітно, що жодне з цих знищень не відбулося біля оборонних позицій: російські танки були в наступі і перебували поза захисною парасолькою траншейних глушилок та інших статичних систем РЕБ. (...) Оскільки Україна будує все більше БпЛА, оснащує їх захищеним від перешкод оптоволоконним наведенням і штучним інтелектом для пошуку цілей, БпЛА можуть стати ще більш домінуючим видом озброєння у 2025 році,

– ідеться в статті.

Тобто РЕБ не захищає техніку, яка атакує. А безпілотники не втрачають своїх позицій – їхні оператори вправно нищать ворожу бронетехніку.