Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на Forbes. К слову, Украина активно противодействует вражеским беспилотникам.

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Насколько эффективны дроны на войне

В июне 2024 года начальник штаба французской армии генерал Шилл предположил, что FPV уже плохо работают против российских танков. Он привел цифру, что 75% БПЛА подавляют средствами радиоэлектронной борьбы.

Но если проанализировать эффективность дронов против танка Т-90М "Прорыв", результаты впечатляют. В качестве примера медийщики взяли именно его, потому что у россиян много техники и изучить абсолютно все поражения очень сложно. К тому же враг заявляет, что "Прорыв" – наиболее современный танк. Его стандартная комплектация включает радиочастотные помехи. Также можно установить комплекс активной защиты "Арена".

Аналитики Oryx и Warspotting зафиксировали 10 визуально подтвержденных потерь Т-90М в последнем квартале 2024 года. Т-90М редкие, их легко заметить. Силы обороны поражали их ПТРК и тяжелыми дронами "Баба Яга" (Vampire).

Забавно, но во время одного из боев танк просто перевернулся из-за ошибки водителя. И его быстро поразили двумя ПТРК. Еще один подбили американским барражирующим дроном Switchblade 600 – и так, что башню танка подбросило высоко вверх.

Примечательно, что ни одно из этих уничтожений не произошло возле оборонительных позиций: российские танки были в наступлении и находились вне защитного зонтика траншейных глушилок и других статических систем РЭБ. (...) Поскольку Украина строит все больше БПЛА, оснащает их защищенным от помех оптоволоконным наведением и искусственным интеллектом для поиска целей, БПЛА могут стать еще более доминирующим видом вооружения в 2025 году,

– говорится в статье.

То есть РЭБ не защищает атакующую технику. А беспилотники не теряют своих позиций – их операторы умело уничтожают вражескую бронетехнику.