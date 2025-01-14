В то же время у большинства беспилотников, которые сейчас используют в военных целях, остается общая уязвимость – необходимость стабильной радиосвязи между дроном и оператором. Именно эту уязвимость активно эксплуатируем мы и враг, постоянно улучшая средства радиоэлектронной борьбы и разведки. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Для примера, в Украине за последние 1,5 года появился полноценный рынок средств радиоэлектронной борьбы. В частности, на платформе кластера Brave1 зарегистрировано более 240 разработок от 140 производителей, и это количество постоянно растет. За этот период появился также полноценный сегмент этого рынка – окопный РЭБ. Средства, которые защищают непосредственно военных и их технику, теперь стали привычным делом на фронте.

Однако эти технологические гонки РЭБа и дронов теперь требуют не только простых решений по глушению сигнала, но и интеллектуальных способов пеленгации дронов и влияния на их протоколы управления. Именно для поиска таких решений мы совместно с инвестиционным фондом D3 провели Jammer Hackathon.

Более 25 украинских команд инженеров и программистов создавали решения для предотвращения работы наиболее используемых врагом коммерческих дронов (вроде Dji Mavic 3 или Autel 4T), влияя на протоколы управления. Также приоритетом хакатона была автоматизация обнаружения FPV и анонимизированных коммерческих дронов, определение направления и автоматическое сопровождение.

Как показал хакатон, украинским разработчикам есть что предложить. Вот только несколько разработок, которые были отмечены выше и которые демонстрируют, что интеллектуальное противодействие вражеским дронам – это то, в чем Украина может получить технологическое преимущество над противником.

Phantom для автоматического обнаружения и отслеживания БПЛА

Базовым требованием для любого эффективного противодействия вражеским дронам является их своевременное обнаружение. Обнаружив и сопровождая угрозу, военные могут планировать лучшие варианты противодействия.

Именно такое решение на Jammer Hackathon предложила команда Phantom Defence. Система Phantom может определять направление движения БПЛА и сопровождать их. Кроме этого, предусмотрена возможность нейтрализации дрона путем кибервлияния на протоколы его управления.

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Ключевое преимущество системы – автоматичность, а это означает значительно меньшая вероятность ошибки из-за человеческого фактора.

Решение для пеленгации и противодействия БПЛА

Другим решение, которое предложили украинские разработчики Jammer Hackathon для обнаружения дронов, стала система пеленгации от команды SPRMT.

Система SPRMT-C2 способна обнаруживать электромагнитное излучение в заданном диапазоне частот. Также решение способно анализировать характеристики радиоспектра, чтобы четко определить положение вражеского БПЛА или позиции оператора, который им управляет. Такая особенность SPRMT-C2 существенно повышает ситуационную осведомленность защитников на поле боя.

Это помогает нашим военным не только противодействовать дронам, но и получать надежные разведывательные данные для дальнейшего поражения точек концентрации операторов противника, которые являются особенно ценными для противника.

И эту систему уже успешно используют наши военные.

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Система "Пугач" для противодействия вражеским FPV

Это решение является технологическим ответом на снижение эффективности имеющихся систем РЭБ, которые глушат сигнал исключительно шумовой помехой. Особенность "Пугача" – технология умного спуфинга. Система анализирует вражеский видеопоток и ретранслирует на рабочей частоте дрона предварительно записанное фейковое видео. Как следствие, это дезориентирует оператора дрона и его миссия завершается неудачей.

В основе решения – радиоприемник. Он обнаруживает, декодирует и подавляет видеосигналы в диапазоне 200 – 6100 МГц.

"Пугач" можно применять для прикрытия пехоты и поддержки штурмовых действий.

Именно такие решения, как от участников Jammer Hackathon, дают уверенность, что в этих бесконечных гонках технологий Украина сможет всегда опережать врага. Такое технологическое лидерство – это то, что помогает сохранять жизнь и получать победы на поле боя.

Украинские технологии создают асимметричное преимущество для наших военных на поле боя. Именно благодаря уму наших разработчиков, уникальности их решений количественное преимущество врага нивелируется технологиями и инновациями. Миссия Украины – чтобы этих технологий было как можно больше.