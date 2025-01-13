В связи с этим российско-украинская война беспилотников переходит в новую фазу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Новости к теме Россияне чаще используют дроны на волоконно-оптическом кабеле, – ISW

Что известно об использовании оптоволоконных дронов

В издании говорят, что последние почти три года войну в Украине иллюстрировало быстрое развитие беспилотных летательных аппаратов и технологий для борьбы с ними.

Однако, вследствие того, что поле боя переполнено тысячами беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы с ними, Украина и Россия должны постоянно искать новые способы, чтобы убедиться в том, что их БПЛА эффективнее и быстрее, чем вражеские.

По данным издания, в последнее время оптоволоконные беспилотники все чаще появляются на поле боя как средство для борьбы с РЭБ. Кроме этого, через соединение волоконной оптики можно передать гораздо больше данных. Там отмечают, что сейчас такие БпЛА в войне используют обе стороны.

Россия первой использовала оптоволоконные дроны, но в Украине также уже применяют беспилотники на волоконно-оптическом кабеле.

Украинские производители сейчас стремятся догнать (Россию – 24 Канал) в разработке оптоволоконных дронов. Обычно волоконная оптика используется на мультироторах FPV для миссий-камикадзе. Но сейчас продолжаются попытки адаптировать эту технологию для управления другими типами дронов, в том числе наземных,

– говорят специалисты компании Iron Claster.

Они также добавляют, что преимуществами волоконной оптики является то, что сигнал дрона не может быть заглушенным или перехваченным, а видео для оператора будет в гораздо лучшем качестве. Кроме этого, силы врага не могут обнаружить дроны с помощью радиосигналов.

В то же время такие беспилотники дороже и тяжелее, что уменьшает их способность нести взрывчатку. В свою очередь это уменьшает потенциал дрона для эффективного поражения целей.

Чтобы компенсировать эти недостатки, необходимы большие дроны, с большими рамами и мощными батареями. Несмотря на это, специалисты считают, что оптоволоконные дроны станут еще более популярными в течение 2025 года.

Отметим, что в Украине уже протестировали FPV-дроны, которые управляются через волоконно-оптический кабель, а украинские производители представили более 10 моделей таких беспилотников. Некоторые модели дронов могут нести до 3 килограммов боевого снаряда.