По информации представителя одной из украинских бригад, эти дроны применяют по всей линии фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

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Что известно об оптоволоконных дронах

Россияне активно применяют дроны на волоконно-оптическом кабеле, однако, их применение не является систематическим. Стоит отметить, что оптоволоконные беспилотники являются более медленными и менее маневренными, чем FPV-дроны, что делает их более уязвимыми для стрелкового оружия.

По данным Института изучения войны, российские пропагандисты говорят, что россияне первыми успешно интегрировали такие технологии в боевые действия в Украине. Однако там предупреждают, что в ближайшее время украинские военные также могут разработать подобные технологии.

Отметим, что в Украине уже протестировали FPV-дроны, которые управляются через волоконно-оптический кабель, а украинские производители представили более 10 моделей таких беспилотников. Некоторые модели дронов могут нести до 3 килограммов боевого снаряда.