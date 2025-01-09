Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ОСУВ "Хортица".

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Ситуация на Кураховском направлении

Утром 9 января в ОСУВ "Хортица" сообщили о ходе боевых действий в зоне их ответственности. В частности, рассказали о ситуации на Кураховском направлении.

Так, там ппротивник проводит штурмовые действия в районе Курахово и в направлении Дачного и Янтарного.

Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, пытающихся инфильтроваться в наши боевые порядки,

– говорится в сообщении.

Напомним, что около двух часов ночи 9 января Deep State опубликовали обновление карты боевых действий. Согласно данным специалистов, вражеские силы продвинулись в Донецкой области. В частности, враг продвинулся в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово.