Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Аналитики также показали обновленную карту фронта.

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Как изменилась линия фронта

Около двух часов ночи Deep State опубликовали обновление карты боевых действий. Согласно данным специалистов, российские войска продвинулись в Донецкой области.

Враг продвинулся в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово,

– говорится в сообщении.

Также аналитики отметили, что уточняется линия соприкосновения на Курщине.

Россияне продвигаются в Торецке: смотрите на карте

Враг продвинулся в Песчаном в Донецкой области: смотрите на карте

Российские войска продвинулись возле Воздвиженки: смотрите на карте

Оккупанты атакуют возле Соленого: смотрите на карте

Ситуация возле Курахово остается сложной: смотрите на карте

К слову, ранее представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что россияне пытаются уничтожить все дома в Курахово, включая малоэтажные. В то же время, по его словам, Силы обороны Украины держатся в западной части города и контролируют электростанцию.