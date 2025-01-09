Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Аналітики також показали оновлену карту фронту.
Читайте також Російські війська активізують наступ на Торецьк: нові загрози для Костянтинівки
Як змінилася лінія фронту
Близько другої години ночі Deep State опублікували оновлення карти бойових дій. Відповідно до даних фахівців, російські війська просунулися на Донеччині.
Ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового,
– йдеться в повідомленні.
Також аналітики зазначили, що уточнюється лінія зіткнення на Курщині.
Росіяни просуваються в Торецьку: дивіться на карті
Ворог просунувся в Піщаному на Донеччині: дивіться на карті
Російські війська просунулися біля Воздвиженки: дивіться на карті
Окупанти атакують біля Солоного: дивіться на карті
Ситуація біля Курахового залишається складною: дивіться на карті
До слова, раніше речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що росіяни намагаються знищити усі будинки в Кураховому, включаючи малоповерхові. Водночас, за його словами, Сили оборони України тримаються на західній частині міста та контролюють електростанцію.