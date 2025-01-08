Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ISW. Аналітики відзначають зміни в тактиці росіян, які тепер орієнтуються на посилене просування в напрямку Костянтинівки, зокрема через Щербинівку і Торецьк.

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Торецьк під натиском росіян

Згідно з останнім звітом аналітиків Інституту вивчення війни, російські війська, використовуючи свою чисельну перевагу, активно просуваються в Торецьку та прилеглих районах.

Спостерігається також значне посилення наступальних операцій, що, ймовірно, передбачає подальші спроби захоплення території навколо Костянтинівки.

Військові експерти припускають, що російське командування прагне створити загрозу для українського фортифікаційного поясу, що може ускладнити контрнаступальні дії України на Донбасі.

Аналітики ISW наголошують, що такі дії є частиною стратегії з ослаблення української оборони в цьому регіоні та зменшення здатності українських сил здійснювати обстріли на тилах російських військ в напрямку Часового Яру і Покровська.

З червня 2024 року росіяни поступово наближались до Торецька, однак у останні тижні вони значно активізували свої зусилля, досягнувши тактичних успіхів на північному заході міста.

Згідно з ISW, російські війська, ймовірно, змінюють тактику і використовують свою чисельну перевагу для інтенсифікації атак, що дозволяє їм поступово просуватися у межах міста та прилеглих селищ.

Ключовим напрямком для росіян є наступ на захід від Торецька і Щербинівки в напрямку Костянтинівки. Вони прагнуть захопити території навколо траси Т – 05 –16, яка веде до Костянтинівки, створюючи таким чином загрозу південному флангу українського фортифікаційного поясу. Це дозволить російським військам наблизитися до важливих українських оборонних ліній на Донбасі.

Окрім того, російські війська можуть спробувати використовувати свої досягнення на сході та заході Торецька для подальшого просування на північний захід від міста і знищення українських позицій у цьому регіоні.

Такий крок значно ускладнить контратаки з боку України і дасть російським військам можливість застосовувати артилерію та безпілотники у безпосередній близькості до Костянтинівки.

Просування Росії в Торецьку відкриває нові фронти на Донбасі

ISW зазначає, що російські військові можуть використовувати тактичні досягнення у Торецьку та поблизу нього для ліквідації "кишень" українських сил, зокрема між Торецьком і Покровськом. Це дозволить Росії спробувати вирівняти лінію фронту і в майбутньому створити більш сприятливі умови для наступу на Костянтинівку.

Проте аналітики підкреслюють, що для значущого прориву в напрямку Костянтинівки російські війська повинні збільшити кількість своїх підрозділів у цьому секторі фронту. Якщо цього не відбудеться, російське просування залишатиметься поступовим, з обмеженим впливом на стратегічну ситуацію в цьому регіоні.