Самое главное из отчета ISW публикует 24 Канал. В статье содержатся и новые карты с изменениями за 8 января 2025 года.
Сутками ранее Враг продвигается в Торецке, с целью угрожать Константиновке: обзор фронта и карты ISW
Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 9 января
- Российские войска продвинулись в Курской области 8 января. Геолокационные кадры показывают, что они прошли до западной Николаевки к северо-западу от Суджи и незначительно до Махновки.
- Российские силы 7 и 8 января продолжали ограниченные наземные атаки в Харьковской области вблизи Волчанска и Тихого, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Такая же ситуация была на Купянском направлении, на Лиманском и на направлении к Боровой.
- Продолжались атаки в районе Белогоровки к северо-востоку от Северска и на Часов Яр, но без продвижений. Однако россияне продолжали продвигаться в северной и северо-западной части Торецка.
Боевые действия в Украине и России за 8 января / Карты ISW
- Россияне утверждали, что перекрыли автомагистраль Т-0504 Покровск – Константиновка и шоссе возле Малиновки, но ISW не нашел подтверждения этих заявлений. Однако геолокационные кадры подтвердили, что российские силы незначительно продвинулись в направлении Курахово, в частности к востоку от Дачного.
- Российские войска продолжали наступательные действия к югу от Великой Новоселки в районе Времовки и на запад в районе Новоселки, а также и на западе Запорожской области. Были атаки и на северо-восток от Херсона вблизи Новой Каховки и островов Казацкий и Большой Потемкин. Всюду – без продвижений.