Самое главное из отчета ISW публикует 24 Канал. В статье содержатся и новые карты с изменениями за 8 января 2025 года.

Сутками ранее Враг продвигается в Торецке, с целью угрожать Константиновке: обзор фронта и карты ISW

Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 9 января

Российские войска продвинулись в Курской области 8 января. Геолокационные кадры показывают, что они прошли до западной Николаевки к северо-западу от Суджи и незначительно до Махновки.

области 8 января. Геолокационные кадры показывают, что они прошли до западной Николаевки к северо-западу от Суджи и незначительно до Махновки. Российские силы 7 и 8 января продолжали ограниченные наземные атаки в Харьковской области вблизи Волчанска и Тихого, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Такая же ситуация была на Купянском направлении, на Лиманском и на направлении к Боровой.

области вблизи Волчанска и Тихого, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Такая же ситуация была на Купянском направлении, на Лиманском и на направлении к Боровой. Продолжались атаки в районе Белогоровки к северо-востоку от Северска и на Часов Яр, но без продвижений. Однако россияне продолжали продвигаться в северной и северо-западной части Торецка.

Боевые действия в Украине и России за 8 января / Карты ISW

Россияне утверждали, что перекрыли автомагистраль Т-0504 Покровск – Константиновка и шоссе возле Малиновки, но ISW не нашел подтверждения этих заявлений. Однако геолокационные кадры подтвердили, что российские силы незначительно продвинулись в направлении Курахово , в частности к востоку от Дачного.

– Константиновка и шоссе возле Малиновки, но ISW не нашел подтверждения этих заявлений. Однако геолокационные кадры подтвердили, что российские силы незначительно продвинулись в направлении , в частности к востоку от Дачного. Российские войска продолжали наступательные действия к югу от Великой Новоселки в районе Времовки и на запад в районе Новоселки, а также и на западе Запорожской области. Были атаки и на северо-восток от Херсона вблизи Новой Каховки и островов Казацкий и Большой Потемкин. Всюду – без продвижений.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны отметил, что российские войска продвинулись в Курской области, в Торецке и под Курахово.