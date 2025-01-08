Выводы аналитического отчета ISW публикует 24 Канал. В тексте вы сможете увидеть и новые карты с изменениями за период 6 – 7 января 2025 года.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 8 января

Российские силы восстановили позиции в Курской области. Геолокационные кадры за 6 и 7 января свидетельствуют, что это произошло в Кругленьком, к востоку от Леонидова, к западу от Старой Сорочины и к северо-западу от Русского Поречья. Украинские силы также продвинулись – в северных Погребках.

области. Геолокационные кадры за 6 и 7 января свидетельствуют, что это произошло в Кругленьком, к востоку от Леонидова, к западу от Старой Сорочины и к северо-западу от Русского Поречья. Украинские силы также продвинулись – в северных Погребках. Наземные атаки россиян на северо-восток от города Харьков вблизи Волчанска и Тихого не привели к успехам. На Купянском направлении они также не продвинулись, но продвинулись на северо-восток от Боровой, в частности на северо-запад от Лозовой. На Лиманском направлении подтвержденных продвижений не было.

вблизи Волчанска и Тихого не привели к успехам. На Купянском направлении они также не продвинулись, но продвинулись на северо-восток от Боровой, в частности на северо-запад от Лозовой. На Лиманском направлении подтвержденных продвижений не было. В Часовом Яру продвижений врага не было, но были возле Покровска. Геолокационные кадры за 6 и 7 января свидетельствуют, что это произошло в районе восточной Лысовки, к северу от Волково и к северо-западу от Воздвиженки. На Кураховском направлении подтвержденных продвижений россияне не сделали.

Боевые действия в Украине и России за 6 – 7 января / Карты ISW

Российская армия продвинулась в северо-западной части Торецка после нескольких недель более интенсивных наступательных операций и успехов в этом районе. Геолокационные кадры от 6 января показывают, что россияне прошли по улице Цветочной и вышли на северо-западную административную границу Торецка.

после нескольких недель более интенсивных наступательных операций и успехов в этом районе. Геолокационные кадры от 6 января показывают, что россияне прошли по улице Цветочной и вышли на северо-западную административную границу Торецка. Российские войска продолжали наступательные операции на запад от Великой Новоселки до Новоселки и на северо-запад в направлении Привольного, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Были атаки в западной части Запорожской области в районе Новоданиловки, что к северу от Роботино, но без успехов. Ограниченные наземные атаки россиян на Днепровском направлении также были безуспешными.

Подытоживая сводки, Институт изучения войны отметил, что российские войска продвинулись в северо-западной части Торецка после интенсивных наступлений. Украинские силы продвинулись в Курской области, а российские – еще вблизи Купянска, Покровска и также на Курщине.