Найголовніше зі звіту ISW публікує 24 Канал. У статті містяться й нові карти зі змінами за 8 січня 2025 року.

Добою раніше Ворог просувається в Торецьку, маючи на меті загрожувати Костянтинівці: огляд фронту і карти ISW

Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 9 січня

Російські війська просунулися в Курській області 8 січня. Геолокаційні кадри показують, що вони пройшли до західної Миколаївки на північний захід від Суджі й незначно до Махнівки.

області 8 січня. Геолокаційні кадри показують, що вони пройшли до західної Миколаївки на північний захід від Суджі й незначно до Махнівки. Російські сили 7 і 8 січня продовжували обмежені наземні атаки в Харківській області поблизу Вовчанська і Тихого, але не зробили жодного підтвердженого просування. Така сама ситуація була на Куп'янському напрямку, на Лиманському та на напрямку до Борової.

області поблизу Вовчанська і Тихого, але не зробили жодного підтвердженого просування. Така сама ситуація була на Куп'янському напрямку, на Лиманському та на напрямку до Борової. Тривали атаки у районі Білогорівки на північний схід від Сіверська та на Часів Яр, але без просувань. Проте росіяни продовжували просуватися в північній та північно-західній частині Торецька.

Бойові дії в Україні та Росії за 8 січня / Карти ISW

Росіяни стверджували, що перекрили автомагістраль Т-0504 Покровськ – Костянтинівка та шосе біля Малинівки, але ISW не знайшов підтвердження цих заяв. Натомість геолокаційні кадри підтвердили, що російські сили незначно просунулися в напрямку Курахового , зокрема на схід від Дачного.

– Костянтинівка та шосе біля Малинівки, але ISW не знайшов підтвердження цих заяв. Натомість геолокаційні кадри підтвердили, що російські сили незначно просунулися в напрямку , зокрема на схід від Дачного. Російські війська продовжували наступальні дії на південь від Великої Новосілки в районі Времівки та на захід в районі Новосілки, а також і на заході Запорізької області. Були атаки й на північний схід від Херсона поблизу Нової Каховки та островів Козацький і Великий Потьомкін. Усюди – без просувань.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська просунулися в Курській області, в Торецьку та під Кураховим.