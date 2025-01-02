Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Некоторые БПЛА, что представили на показе, уже находятся на завершающем этапе кодификации и скоро будут поставляться для нужд Сил обороны.

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Для армии испытывают новые дроны

Как сообщили в ведомстве, отечественные производители не стоят в стороне от развития новых технологий. Они начали создавать FPV-дроны, управляемые через оптоволокно. Некоторые модели беспилотников могут нести боевой заряд до 3 килограммов. Работу современных дронов продемонстрировало Главное управление оборонных инноваций Минобороны во время презентационного тестирования.



В Украине тестируют дроны с оптоволоконным кабелем / Фото Минобороны Украины

За полетами наблюдали операторы БПЛА, которые в будущем будут использовать дроны с современной разработкой.

Враг продолжает наращивать способности по применению технологий управления дронами через оптоволокно, поэтому крайне необходимо нивелировать его преимущества в этом сегменте. Сегодня, в подтверждение этому, мы видим успешную работу средств и их эффективность и, что не менее важно, готовность к быстрому масштабированию этих технологий для обеспечения потребностей войска,

– сказал начальник управления беспилотных авиационных систем Минобороны Евгений Ткаченко.



Современные дроны могут улучшить борьбу ВСУ против врага / Фото Минобороны Украины

Тактико-технические характеристики дронов с оптоволоконным кабелем, которые были подтверждены во время демонстрационных полетов, положительно оценили воины ВСУ. Военные заинтересованы, чтобы такие беспилотники поставлялись на передовую.



Дроны с оптоволокном имеют хорошие характеристики / Фото Минобороны Украины

Почему дроны с оптоволокном нужны для ВСУ

Как отметил оператор БПЛА одного из военных подразделений Игорь, технология управления через оптоволокно вместо радиоканала не новая, но эффективна в условиях радиоэлектронного противодействия со стороны противника. Дроны с этой технологией могут стать незаменимыми для успешного выполнения некоторых специальных задач на фронте.



Применение БпЛА с оптоволокном является эффективным / Фото Минобороны Украины

Беспилотники с оптоволокном не реагируют на системы РЭБ, ведь управляются через провод. Военные могут запустить несколько таких БПЛА сразу. Кроме этого, эти FPV-дроны показывают качественное изображение. Все характеристики дрона повышают его эффективность и возможность попасть в цель.

К тому же работу дрона, который управляется через оптоволокно, невозможно зафиксировать. Соответственно, врагу не удастся обнаружить, где сидит оператор.

Применение новейших технологий в армии обсуждают на государственном уровне

31 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел вторую Технологическую Ставку. На заседании представители государственных институтов, военные и украинские производители обсуждали усиление мобильных огневых групп современным отечественным оружием.