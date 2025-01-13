У зв'язку з цим російсько-українська війна безпілотників переходить у нову фазу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

Новини до теми Росіяни частіше використовують дрони на волоконно-оптичному кабелі, – ISW

Що відомо про використання оптоволоконних дронів

У виданні кажуть, що останні майже три роки війну в Україні ілюстрував швидкий розвиток безпілотних літальних апаратів та технологій для боротьби з ними.

Однак, внаслідок того, що поле бою переповнене тисячами безпілотників та систем радіоелектронної боротьби з ними, Україна та Росія мають постійно шукати нові способи, щоб переконатися в тому, що їхні БпЛА ефективніші та швидші, ніж ворожі.

За даними видання, останнім часом оптоволоконні безпілотники все частіше з'являються на полі бою як засіб для боротьби з РЕБ. Окрім цього, через з'єднання волоконної оптики можна передати набагато більше даних. Там зазначають, що наразі такі БпЛА у війні використовують обидві сторони.

Росія першою використала оптоволоконні дрони, але в Україні також вже застосовують безпілотники на волоконно-оптичному кабелі.

Українські виробники зараз прагнуть наздогнати (Росію – 24 Канал) у розробці оптоволоконних дронів. Зазвичай волоконна оптика використовується на мультироторах FPV для місій-камікадзе. Але зараз тривають спроби адаптувати цю технологію для керування іншими типами дронів, у тому числі наземних,

– кажуть фахівці компанії Iron Claster.

Вони також додають, що перевагами волоконної оптики є те, що сигнал дрона не може бути заглушеним чи перехопленим, а відео для оператора буде в набагато кращій якості. Окрім цього, сили ворога не можуть виявити дрони за допомогою радіосигналів.

Водночас такі безпілотники є дорожчі та важчі, що зменшує їхню здатність нести вибухівку. Своєю чергою це зменшує потенціал дрона для ефективного ураження цілей.

Аби компенсувати ці недоліки, необхідні більші дрони, з більшими рамами та потужнішими батареями. Попри це, фахівці вважають, що оптоволоконні дрони стануть ще більш популярними протягом 2025 року.

Зазначимо, що в Україні вже протестували FPV-дрони, які керуються через волоконно-оптичний кабель, а українські виробники представили понад 10 моделей таких безпілотників. Деякі моделі дронів можуть нести до 3 кілограмів бойового снаряда.