Трамп не знает, как закончить войну в Украине

Европейцы убеждают, что в окружении Трампа царит культ силы. Мол, там очень опасаются, что Трампа, если он откажет в помощи Украине, будут сравнивать с его предшественником Джо Байденом и неудачным выходом американских войск из Афганистана. Соратники Трампа хотят предотвратить такое сравнение, а значит помощь Украине и после инаугурации Трампа будет продолжаться. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Но самое главное, о чем говорит издание, это то, что в команде Трампа сейчас не знают, как реально решить вопрос российско-украинской войны.

Ранее Трамп надеялся на диалог с Путиным. В то же время теперь он действительно не знает, каким образом ему убедить российского президента завершить войну так, чтобы это не выглядело капитуляцией Украины, а значит и капитуляцией США. В результате окончания российско-украинской войны Трампу надо сохранить лицо и быть сильным лидером, а не человеком, уступившим Путину.

Есть ли у нового американского президента инструменты, которые будут отличаться от тех, что применял его предшественник Джо Байден? Очевидно, что давить на Путина можно и в дальнейшем. Говорится здесь не только о военной и финансовой помощи Украине, а об экономическом уничтожении России, однако интенсивнее, чем это происходило до сих пор.

Не стоит забывать, что и те санкции, которые были введены США и другими странами после 2022 года, начинают действовать, а Трамп может продолжить санкционную политику против так называемого "теневого флота" России. Таким образом он может создать условия, при которых Россия уменьшит количество нефтяных доходов, на которых базируется ее государственный бюджет.

Ну и самое важное – это борьба с союзниками России. С теми странами, которые экономически помогают Москве продолжать свои военные приготовления, которые направлены не только на продолжение войны в Украине, но и на возможный конфликт со странами НАТО. Это может стать очередным серьезным вызовом для Трампа. Экономическая конфронтация с этими странами – это вызов для американской экономики.

Речь идет не только о Китае, который Трамп считает главным конкурентом, но и о странах так называемого Глобального Юга, прежде всего Индии. Индия во времена Байдена договорилась о стратегическом партнерстве с США, поскольку обеспокоена ростом региональной роли Китая. Премьер-министр Индии Нарендра Моди считается приятелем Трампа. Между политиками были довольно неплохие отношения во время первой каденции Трампа.

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Но вместе с этим Индия продолжает покупать российскую нефть в огромных объемах. Недавно Индия подписала с Россией соглашение, которое позволяет Путину уверенно смотреть в военное будущее. Чтобы Кремль не мог наполнять свой военный бюджет, США придется приложить немалые усилия для давления на страны, желающих закупать российскую нефть, а также, чтобы лишить Россию возможности доставлять эту нефть.

Насколько США могут осуществить такую амбициозную операцию – это вопрос на будущее, но его придется решать Трампу.

Проблема людей, которые работают с Трампом

Здесь возникает еще один вопрос – а на какое время рассчитывает Трамп, когда говорит о важности окончания российско-украинской войны? На 100 дней, о которых говорил Кит Келлог, на полгода, время, о котором говорил сам Трамп? И действительно ли меняют подходы, ведь на последней сенсационной встрече с журналистами Трамп абсолютно серьезно утверждал, что причиной нападения России на Украину было желание Украины присоединиться к НАТО и поэтому он, мол, может понять эмоции россиян в связи с этим желанием Киева.

Все это – обычные российские нарративы, которые не имеют ничего общего ни с пересмотром подходов к окончанию российско-украинской войны, ни с тем, что команда Трампа зациклена на силе. Они как раз и предполагают то, что Трамп готов прислушиваться к пропагандистским выходкам Путина и заканчивать войну так, как это нравится Кремлю.

В этом огромная проблема диалога с людьми, которые сотрудничают с Трампом. Они высказывают, как правило, собственные соображения, считая, что это способствует и национальным интересам США, и интересам человека, на которого они работают. Но на самом деле у Трампа есть собственное видение своих интересов. Как только он его выражает, все представители его окружения начинают защищать то, к чему они не имели никакого отношения еще несколько часов до того.

Разговоры с представителями Трампа являются абсолютно неконкретными и не связанными с реальностью. Реальность будет определять сам Трамп, и вряд ли он будет серьезно разговаривать с людьми, которые обслуживают его в большой политике. А вот какими будут взгляды Трампа на вопросы силы и слабости – это совсем другая тема. Ответ на этот вопрос мы получим в ближайшие месяцы или годы.