В течение 2023 – 2024 годов МВД работало в фокусе усиления возможностей саперных подразделений как в ГСЧС, так и в Нацполиции. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Как готовят специалистов по разминированию

Специалистов по разминированию нужно готовить, экипировать и координировать. Это системная работа. В 2025 году усиливаем наши возможности: при поддержке правительства Японии и JICA (Японское агентство международного сотрудничества) строится Центр подготовки саперов. В нем будут проходить подготовку и повышение квалификации саперы государственных и частных субъектов противоминной деятельности.

Готовят пиротехников в университетах гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности. Взрывотехники полиции также проходят подготовку на базе своего учебного центра. Как происходит подготовка: лицо, которое хочет стать пиротехником, должно пройти соответствующий отбор. Далее – более 2 месяцев интенсивного обучения. И после успешного завершения подготовки новоиспеченный сапер становится к работе.

С начала работ саперы системы МВД изъяли более 898 тысяч взрывоопасных предметов. В 2024 году на 1 квадратный километр разминированных территорий саперные подразделения Национальной полиции обезвредили в среднем 339 взрывоопасных предметов, а ГСЧС – 156. Эти данные указывают на работу наших специалистов на плотно загрязненных участках.

С сентября работает Офис противоминной деятельности на базе ГСЧС, в котором, среди прочего, контролируются процессы разминирования в режиме реального времени. В частности, на специализированном дашборде отображается как сводная общая информация, так и привлеченные саперные расчеты на том или ином участке разминирования.

Мы четко знаем, где и сколько расчетов работают ежедневно. Какие территории уже проверили и сколько запланировано. Эта визуализация необходима для планирования работы и понимания масштабов.

Во время процесса разминирования определяются направления, которые требуют особого внимания. Это восстановление безопасного функционирования объектов критической инфраструктуры, населенных пунктов и возвращение в продуктивное использование земель аграриями на деоккупированных территориях. Основное внимание сосредоточено на линиях электропередач, трубопроводах, железнодорожных путях, автомобильных дорогах и сельскохозяйственных угодьях.

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Как происходит разминирование

В 2024 году четверть саперов ГСЧС, которые работали на деоккупированных территориях, занимались очисткой именно земель сельскохозяйственного назначения. А уже в 2025 втрое больше пиротехников будут разминировать эти важные для экономики страны территории.

Отдельный вызов – подводное разминирование. За почти три года саперы ГСЧС разминировали более 16 тысяч гектаров акваторий водных объектов, изъяв и обезвредив более 2000 взрывоопасных предметов.

Сейчас модернизируем Центр подводного разминирования. 336 саперов-водолазов уже готовы к выполнению задач, из них 24 специалиста для глубоководного разминирования с использованием барокамер на глубину до 50 метров.

В процессе разминирования наши саперные расчеты применяют специализированную технику. В частности, машины механизированного разминирования. В системе органов МВД таких работает 101. Как правило, привлекается техника с ранней весны до поздней осени, когда состояние почвы позволяет проведение работ. Мы благодарны иностранным партнерам, которые усилили наши возможности машинами механизированного разминирования:

Япония,

США,

Германия,

Швейцария,

Канада,

Италия,

Хорватия,

Азербайджан,

Великобритания,

Южная Корея,

Литва,

Эстония.

Во время работы на полях техника получает повреждения, поэтому в ГСЧС функционирует хаб по техническому обслуживанию и ремонту машин разминирования. Также работает мастерская по обслуживанию и ремонту металлодетекторов. В ГСЧС насчитывается более 2 600 металлодетекторов различных типов и производителей, часть из которых мы можем обслуживать в Украине. Мы работаем над тем, чтобы достичь стопроцентного обеспечения ремонта и обслуживания всей техники.

Кроме того, в системе ГСЧС действуют 2 центра сертификации, за время деятельности которых 35 организаций получили статус операторов противоминной деятельности (из них 10 подразделений ГСЧС). Еще 35 организаций находятся на разных этапах сертификации.

Оператором противоминной деятельности может стать любое учреждение или организация, которая пройдет сертификацию и аккредитацию в соответствии со стандартами по противоминной деятельности, которые подтверждены на территории государства. Это может быть как иностранная кампания, так и отечественный оператор. Операции могут охватывать такой перечень работ: нетехническое, техническое обследование, обучение населения, собственно сам процесс разминирования, а также уничтожение обнаруженных боеприпасов.

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Сертифицируя операторов противоминной деятельности, мы берем на себя ответственность за их работу. Соответственно специалисты Офиса противоминной деятельности проверяют качество выполнения работ.

Вся система проработана, проверена. Обнаружив недостатки, мы сразу их корректируем, чтобы выполнение задач по разминированию проходило четко, эффективно и слаженно. Это в интересах всех субъектов процесса.

Планы на 2025 год в сфере гуманитарного разминирования

Мы завершаем создание межведомственной тренировочной базы для кинологических подразделений системы МВД, в том числе для подготовки минно-поисковых собак.

Должны внедрить Реестр территорий, загрязненных или вероятно загрязненных взрывоопасными предметами, в котором будет учитываться проверенная информация о территориях, подвергшихся воздействию боевых действий. За техническое сопровождение этого Реестра отвечает Центр гуманитарного разминирования, администрирование будет осуществлять ГСЧС.

И, конечно, расширяем арсенал инновационных противоминных технологий. В частности, использование БПЛА с магнитометрами для разведки потенциально опасных территорий, а также подводных и надводных роботизированных комплексов. ГСЧС уже готовят более 200 саперов-разведчиков и проводят тестирование 7 разведывательных дронов.

МВД Украины прилагает все усилия, чтобы каждый сантиметр нашей освобожденной земли вновь стал безопасным для жизни и труда.

Благодаря профессионализму наших саперов, международной поддержке и инновационным технологиям, мы получили уникальный опыт. Наши специалисты эффективно очищают даже самые сложные участки с двойным минированием, взрывными ловушками и другими "сюрпризами" от врага.

Впереди еще много работы, но мы уверены, что вместе мы вернем безопасность в каждую деоккупированную громаду.