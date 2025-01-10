У военных меньше гарантий на справедливый суд, чем у гражданских

Но я вам расскажу о еще одной несправедливости в отношении военнослужащих в контексте СЗЧ. С точки зрения юридической и правозащитной. Об этом заявил Маси Найем, информирует 24 Канал.

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Так случилось, что в нашей стране пока отношение к военнослужащим существенно хуже, чем к гражданскому населению – военные имеют меньше гарантий на справедливый суд.

Многие уже забыли, но напомню. В конце 2022 года был принят закон об усилении уголовной ответственности военнослужащих. Он, по сути, запретил судьям принимать во внимание смягчающие обстоятельства для военнослужащих, совершивших военные уголовные правонарушения, и освобождать их от отбывания наказания с испытанием.

Тогда так хотели уменьшить количество СЗЧ и дезертирства. Но что-то пошло не так, как видим. Потому что количество СЗЧ и дезертирства выросло.

В конце концов, возник публичный кейс военнослужащего, который объявил о СЗЧ. Сейчас он может сесть на 12 лет за дезертирство, потому что для него нет смягчающих обстоятельств и невозможно освобождение от отбывания наказания с испытанием.

То есть получается так, что боеспособные военные будут отбывать наказание вместо того чтобы служить. Между тем для гражданских, подчеркну, смягчающие обстоятельства остаются.

Еще раз подчеркну: любое нарушение законодательства Украины – недопустимо. Особенно в военной сфере, где мы держимся во многом только благодаря моральному духу бойцов, который надо не подрывать, а оберегать.

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Быстрые решения не затыкают дыр

Но известный кейс также продемонстрировал, что быстрые решения не закрывают дыр. Что пропасть между "законным" и "справедливым" – слишком критично разрослась, чтобы дальше не обращать на нее внимания. Справедливость в защите своих прав – это то, что государство должно и точно может гарантировать военным.

Считаю, что надо отменить норму, придуманную в конце 2022 года