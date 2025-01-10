У військових є менше гарантій на справедливий суд, аніж у цивільних

Але я вам розповім про ще одну несправедливість щодо військовослужбовців у контексті СЗЧ. З погляду юридичного і правозахисного. Про це заявив Масі Найєм, інформує 24 Канал.

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Так сталося, що в нашій країні поки що ставлення до військовослужбовців суттєво гірше, ніж до цивільного населення – військові мають менше гарантій на справедливий суд.

Багато хто вже забув, але нагадаю. Вкінці 2022 року був прийнятий закон про посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців. Він, по суті, заборонив суддям брати до уваги пом'якшувальні обставини для військовослужбовців, які вчинили військові кримінальні правопорушення, та звільняти їх від відбування покарання з випробуванням.

Тоді так хотіли зменшити кількість СЗЧ та дезертирства. Але щось пішло не так, як бачимо. Бо кількість СЗЧ та дезертирства виросла.

Зрештою, виник публічний кейс військовослужбовця, який оголосив про СЗЧ. Зараз він може сісти на 12 років за дезертирство, тому що для нього немає пом'якшувальних обставин та неможливе звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Тобто виходить так, що боєздатні військові будуть відбувати покарання замість того щоб служити. Тим часом для цивільних, наголошу, пом'якшувальні обставини залишаються.

Ще раз наголошу: будь-яке порушення законодавства України – неприпустиме. Особливо в військовій сфері, де ми тримаємося багато в чому лише завдяки моральному духу бійців, який треба не підривати, а оберігати.

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Швидкі рішення не затуляють дірок

Але відомий кейс також продемонстрував, що швидкі рішення не затуляють дірок. Що прірва між "законним" і "справедливим" – занадто критично розрослася, аби далі не зважати на неї. Справедливість у захисті своїх прав – це те, що держава має і точно може гарантувати військовим.

Вважаю, що треба скасувати норму, вигадану в кінці 2022 року