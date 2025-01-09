Найважливіші речі потребують найпростіших слів

Сьогодні, коли кожен метр українських міст заповнений патріотичними закликами, а стрічки соцмереж рясніють кадрами з передової, ми втрачаємо здатність бачити головне. Про це заявив Святослав Паламар "Калина", інформує 24 Канал.

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Наша країна балансує на межі виживання, наші побратими потребують ротації, а фронту необхідне підкріплення – час відкинути маркетингові хитрощі!

Ми могли б показати вам героїчні фото наших бійців. Могли б написати зворушливий текст про те, як важливо боронити країну. Могли б зняти епічне відео про те, як виглядає війна. Але зараз час змінився.

У новій рекламній кампанії "Азову" ми прибрали все зайве і залишили лише текст. Без картинок. Без спецефектів. Без зайвого пафосу.

Не шукайте тут прихованих меседжів: політики чи знецінення рекламних кампаній інших підрозділів. Ми всі зараз робимо одну справу. Просто кожен шукає свій шлях достукатися до сердець українців. Наш шлях – це чесність і простота.

Бо жодні креативи не змусять людину ризикнути життям. Це рішення може прийти лише зсередини.

Військові втомились воювати й паралельно думати, як переконати співгромадян захищати власну землю. Військові не мають просити про допомогу. Не мають вигадувати креативи, щоб достукатись до твого сумління. Не мають змагатися за твою увагу з рекламою кави чи нового телешоу.

Тому ми просто нагадуємо: важливі дії, а не слогани!