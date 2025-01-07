Если бы это был единственный фактор – тогда окей, можно было бы сделать статистику потерь противника и потерь своих сил, но есть одно "но". Об этом заявил Богдан Кротевич "Тавр", информирует 24 Канал.

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От чего зависят потери врага

Предлагаю перечислить другие факторы, от которых зависят потери противника.

1. Комплектация личным составом.

2. Уровень и время подготовки личного состава.

3. Комплектация вооружением, техникой АТ/БТ, средствами РЭР, РЭБ, БПЛА, боеприпасами. Условно, у одной бригады нет тех технических возможностей поражать такое количество противника, а у другой есть.

4. Моральное состояние (зависит от множества факторов).

5. Время пребывания на линии боевого соприкосновения.

6. Управление своим или приданным подразделением. Напомню, что сейчас 90%, если не все 100%, бригад имеют в подчинении множество приданных подразделений, которые, в свою очередь, готовят и комплектуют их штатные командиры.

7. Интенсивность направления. Условно, есть направление, где не происходят штурмы месяцами, а на другом – каждый день по 5 – 10 штурмовых действий. Например, бригада, которая стоит на левом берегу Днепра в Херсоне, будет убивать меньше противника, потому что у них такая ситуация. Однако при этом у комбрига будет "низкий рейтинг", хоть от него это не зависит.

8. География местности и количество личного состава противника, в частности средства старшего начальника противника. Поле, лесистая местность, болота, город, село без капитальных построек – диктуют условия ведения боевых действий. Также добавим сюда протяженность линии боевого соприкосновения – кто-то держит полосу в 5 километров, другие в 15 – 25 километров. Это также влечет за собой комплектацию личным составом.

9. Управление собственными силами. Есть пример бригад, которые полностью разделили по батальонам по разным направлениям, и командир бригады вообще не руководит своим личным составом.

10. Условия ведения боевых действий. Старший начальник может перебрасывать бригаду с направления на направление бесконечное количество раз в любой промежуток времени (потому что он так хочет, он так видит). Виноват ли комбриг? Старший начальник может забирать у тебя твои подразделения на провальные направления и давать вместо неподготовленных мобилизованных, или не давать никого.

11. Средства старшего начальника. Условно, переброска средств с одной ОТГ на другую, которые выбирает по своим личным соображениям высшее военное руководство.

12. Потери личного состава и потери позиций. Опять же обязательный фактор, который не имеет права быть публичным до конца войны.

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На что на самом деле будут влиять рейтинги командиров

Вот вам другая сторона медали – зачем все это? На что будут влиять эти рейтинги? На то, что согласно рейтингу будут распределяться вооружение и техника или назначаться комбриги на должности?

Да, статистика существует, она не публичная, но Генштаб ее имеет, она просто не работает. Не работает потому, что это другими словами превращаются в "месячную отработку". Есть множество способов у*бать FPV в один и тот же танк, и подать один танк как 10 – с разных ракурсов, разными подразделениями.

Статистика должна не поощрять или наказывать, она существует для анализа. Каждый вопрос надо изучать отдельно – почему так произошло, почему там получается, а здесь не работает. Надо делать выводы: может человек не тот, может условия не те, может ему задачи такие ставили генералы "вперед-вперед". И только после этого анализа происходят какие-то изменения внутри системы.

Но нам надо превратить все в шоу! Если командиры начнут волноваться за свои "рейтинги" – нам всем конец.