Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова. По его словам, запуск проекта "Отчет о поражении" является шагом для повышения эффективности Сил обороны.
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Что изменится после внедрения проекта
После того как цифровой рейтинг боевой эффективности командиров заработает, подразделения смогут отправлять в Генеральный штаб ежедневные отчеты о работе на поле боя через приложение Армия+. Для этого военным понадобится несколько минут. Подтверждать поражение целей воины смогут данными из боевой системы DELTA. Так Генштаб и Министерство обороны сможет вести объективный учет подтвержденных потерь врага.
Также проект позволит отслеживать эффективность командиров и подразделений по определенным критериям и анализировать эффективность различного оружия и боеприпасов. Таким образом удастся изучить потребности фронта и оптимизировать производство и поставки лучшего вооружения.
Пока проект работает в пилотном режиме, представление отчетов онлайн доступно для отдельных подразделений. Если испытание пройдет успешно, его распространят на все воинские части.
Возможности приложения Армия+
Армия+ – это государственное приложение, которым могут пользоваться военные во избежание волокиты с бумагами. Он начал работать в августе прошлого года.
- Через приложение военнослужащие могут подавать около 200 видов рапортов;
- В режиме онлайн военные могут подать заявку на перевод к другому месту службы;
- В октябре в приложении запустили модульное обучение для воинов. Наиболее популярным среди бойцов стал курс "Основы БпЛА", где изучается управление как украинскими, так и зарубежными дронами;
- В приложении провели первый опрос военных со времени существования ВСУ. Участие в нем приняли более 17 000 военнослужащих;
- В декабре в приложении появился сервис, с помощью которого военные могут сформировать рапорт для возвращения из СЗЧ.