Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова. По его словам, запуск проекта "Отчет о поражении" является шагом для повышения эффективности Сил обороны.

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Что изменится после внедрения проекта

После того как цифровой рейтинг боевой эффективности командиров заработает, подразделения смогут отправлять в Генеральный штаб ежедневные отчеты о работе на поле боя через приложение Армия+. Для этого военным понадобится несколько минут. Подтверждать поражение целей воины смогут данными из боевой системы DELTA. Так Генштаб и Министерство обороны сможет вести объективный учет подтвержденных потерь врага.

Также проект позволит отслеживать эффективность командиров и подразделений по определенным критериям и анализировать эффективность различного оружия и боеприпасов. Таким образом удастся изучить потребности фронта и оптимизировать производство и поставки лучшего вооружения.

Пока проект работает в пилотном режиме, представление отчетов онлайн доступно для отдельных подразделений. Если испытание пройдет успешно, его распространят на все воинские части.

Возможности приложения Армия+

Армия+ – это государственное приложение, которым могут пользоваться военные во избежание волокиты с бумагами. Он начал работать в августе прошлого года.