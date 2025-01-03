Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова. За його словами, запуск проєкту "Звіт про ураження" є кроком для підвищення ефективності Сил оборони.

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Що зміниться після впровадження проєкту

Після того як цифровий рейтинг бойової ефективності командирів запрацює, підрозділи зможуть відправляти до Генерального штабу щоденні звіти про роботу на полі бою через застосунок Армія+. Для цього військовим знадобиться кілька хвилин. Підтверджувати ураження цілей воїни зможуть даними з бойової системи DELTA. Так Генштаб і Міністерство оборони зможе вести об’єктивний облік підтверджених втрат ворога.

Також проєкт дозволить відстежувати ефективність командирів і підрозділів за визначеними критеріями та аналізувати ефективність різної зброї та боєприпасів. Таким чином вдасться вивчити потреби фронту й оптимізувати виробництво та постачання найкращого озброєння.

Поки проєкт працює в пілотному режимі, подання звітів онлайн доступне для окремих підрозділів. Якщо випробування пройде успішно, його поширять на всі військові частини.

Можливості додатку Армія+

Армія+ – це державний застосунок, яким можуть користуватися військові для уникнення тяганини з паперами. Він почав працювати у серпні минулого року.