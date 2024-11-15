В Минобороны отметили, что процесс подачи рапорта максимально удобен и занимает всего около 15 минут, передает 24 Канал.

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Внедрена мобильность в рядах ВСУ

Отмечается, что для подачи рапорта понадобится военный билет или удостоверение офицера и рекомендательное письмо от части, куда военный планирует перевод. Дополнительно может потребоваться вывод ВВК для переводов из-за состояния здоровья.

Командирское согласие, как и Армия ID командира, для подачи рапорта не требуется – запрос автоматически посылается в Кадровый центр ВСУ, где его рассмотрят в течение 72 часов.

В отдельных случаях Кадровый центр напрямую обращается к командирам воинских частей по согласованию. В частности, для перевода между тыловыми или между боевыми бригадами. Также согласование нужно, если военный офицер или занимает офицерскую должность.

В случае отказа в Армия+ обязательно указываются четкие причины. Например, перевод запрещен для военных, прослуживших в своей части менее 6 месяцев или с момента предварительного перевода по инициативе военного прошло менее года.

Известно, что услуга создана для упрощения процесса перевода и стала возможна благодаря сотрудничеству Минобороны, ВСУ и общественных организаций. В частности, о необходимости разрешить защитникам беспроблемно переводиться в другие воинские части, говорила руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.