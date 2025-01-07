Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. К слову, 13 декабря Украина пережила одну из самых массированных воздушных атак с начала войны.

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Невероятный успех украинского пилота

В небе зафиксировали почти 200 вражеских дронов, "Кинжалы", баллистические ракеты и 94 крылатые ракеты, запущенные с различных платформ. Основной угрозой были именно крылатые ракеты, которые представляли серьезную опасность для гражданской инфраструктуры и мирного населения.

Перехват крылатых ракет – сверхсложная задача даже для самых опытных пилотов. Однако именно украинские летчики имеют наибольший в мире опыт работы по таким целям, отметил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В тот день пилот истребителя F-16 уничтожил сразу шесть крылатых ракет противника. Этот результат вошел в историю.

"Все началось со штурмана": как это стало возможным

Штурман наведения выводит меня на вражеские цели, по курсу – группа из восьми крылатых ракет, – сближаюсь на соответствующую дистанцию, вижу препятствия – значит, ракеты имеют собственный РЭБ – так называемые средства РЭБ индивидуальной защиты,

– рассказал летчик.

Несмотря на работу вражеских систем радиоэлектронной борьбы, прицельная система F-16 оказалась мощной.

Я подлетел на удобное для работы расстояние, захватил цели повторно, поочередно запустил ракеты и... попал – обе цели уничтожены,

– вспоминает рекордсмен.

Четыре ракеты против восьми целей

Под крыльями F-16 пилот имел только четыре авиационные ракеты класса "воздух – воздух" – две среднего и две ближнего радиуса действия. Первыми он использовал ракеты с большей дальностью, а потом пришлось сближаться на опасное расстояние, чтобы применить оружие ближнего боя.

За один вылет украинец уничтожил четыре ракеты с помощью авиационных ракет и еще две – авиационной пушкой. Это стало возможным благодаря уникальным навыкам пилота и отработанному сотрудничеству с командованием Воздушных сил.