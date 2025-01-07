Про це розповідає 24 Канал з посиланням на начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната. До слова, 13 грудня Україна пережила одну з наймасованіших повітряних атак з початку війни.

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Неймовірний успіх українського пілота

У небі зафіксували майже 200 ворожих дронів, "Кинджали", балістичні ракети та 94 крилаті ракети, запущені з різних платформ. Основною загрозою були саме крилаті ракети, які становили серйозну небезпеку для цивільної інфраструктури та мирного населення.

Перехоплення крилатих ракет – надскладне завдання навіть для найдосвідченіших пілотів. Однак саме українські льотчики мають найбільший у світі досвід роботи по таких цілях, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У той день пілот винищувача F-16 знищив одразу шість крилатих ракет противника. Цей результат увійшов в історію.

"Усе почалося з штурмана": як це стало можливим

Штурман наведення виводить мене на ворожі цілі, по курсу – група з восьми крилатих ракет, – зближуюсь на відповідну дистанцію, бачу перешкоди – значить ракети мають власний РЕБ – так звані "засоби РЕБ індивідуального захисту,

– розповів льотчик.

Попри роботу ворожих систем радіоелектронної боротьби, прицільна система F-16 виявилася потужною.

Я підлетів на зручну для роботи відстань, захопив цілі повторно, почергово запустив ракети і… влучив – обидві цілі знищено,

– згадує рекордсмен.

Чотири ракети проти восьми цілей

Під крилами F-16 пілот мав лише чотири авіаційні ракети класу "повітря-повітря" – дві середнього та дві ближнього радіуса дії. Першими він використав ракети із більшою дальністю, а потім довелося зближуватися на небезпечну відстань, щоб застосувати зброю ближнього бою.

За один виліт українець знищив чотири ракети за допомогою авіаційних ракет і ще дві – авіаційною гарматою. Це стало можливим завдяки унікальним навичкам пілота та відпрацьованій співпраці з командуванням Повітряних сил.