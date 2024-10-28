Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, на початку повномасштабної війни в українських пілотів не було жодних "червоних ліній".

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Як українська авіація літала на територію Росії

Юрій Ігнат розповів, що пілоти проривались через ворожу ППО і за один виліт "відправляли у пекло" сотні окупантів та десятки одиниць бронетехніки, які колонами рухались на Київ.

Він додав, що для багатьох це стало квитком в один кінець, але саме бомбардувальники зробили неймовірний внесок у перемогу.

Що й казати, у перші тижні повномасштабного, пілоти не раз успішно злітали під Брянськ, руйнували наступальний темп ворога на його території, нищили логістику,

– написав Ігнат.

Тепер, за його словами, авіатори зосереджені на застосуванні західної високоточної зброї, адже на часі – серйозні стратегічні завдання.

До слова, раніше в Повітряних силах розповіли, що на початку повномасштабної війни український пілот Валентин Коренчук "Бджоляр" знищив ворожий Су-25. Він витіснив ворога за межі міста, протис його до землі та фактично розчавив.