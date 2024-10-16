Валентин Коренчук "Бджоляр" був одним із українських пілотів, які першими стали на захист Кива на початку повномасштабної війни. Він став тим, хто провів унікальний повітряний бій із ворогом.

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Знищив Су-25 Росії

Він був одним із тих пілотів, які захищали столицю. Він зазначав, що основним завданням їхньої бригади було саме відбиття авіаційного нападу противника.

На другий день повномасштабної війни разом із ще одним пілотом першими вилетіли на завдання. Саме у центр Києва летіли два ворожі літаки. Було очевидно, що Су-25 йдуть із повним боєкомплектом.

Валентин Коренчук проявив максимум майстерності та професіоналізму, нав'язавши ворогу так званий "собачий бій",

– розповіли у Повітряних силах.

Він витіснив ворога за межі міста, протис його до землі та фактично розчавив. Це був унікальний повітряний бій українських пілотів.

"Бджоляр" був одним з перших пілотів, який почав міжнародну публічну кампанію щодо надання Україні сучасних літаків F-16 та модернізації української бойової авіації в цілому.