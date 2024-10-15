Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков, зауваживши, що одразу пішли припущення, нібито український F-16 збив російський Су-34. Але це всього лиш припущення. Насправді немає ні додаткових інсайдів з боку Сил оборони України, ні з боку окупантів.

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Чи може F-16 збити російський Су-34

Як наголосив Катков, зрозуміло, чому одразу припускають, що російський Су-34 був збитий за допомогою F-16. Адже одне із завдань винищувачів – вибивати ворожу авіацію.

Додаткової інформації немає. Досі невідомо, де був збитий Су-34; чи був він реально збитий або ж просто впав. Чи в теорії F-16 може збити Су-34? Так, може. Чи це тут сталося? Невідомо. На мій погляд, чудово, що нічого невідомо. Нехай Росія вже там собі думає, що тут відбулося. Чи це ППО, чи це F-16 або ж щось інше. Звісно, якщо літак впав через дії Сил оборони України,

– сказав Катков.

Як Україна може використовувати F-16

Ще на рівні літа 2023 року у спеціалізованих виданнях американські фахівці припускали, як Україна використовуватиме F-16. Все розділилося на три етапи. На першому F-16 взагалі не наближатимуться до лінії фронту, адже потрібно буде виконувати завдання протиповітряної оборони та "набивати руку" на цих літаках.

Другий етап почнеться тоді, коли буде більша кількість літаків та більший бойовий досвід пілотів. Тоді винищувачі залучатимуть до операцій у безпосередній близькості до лінії фронту, де зараз працюють МіГ-29, Су-27 тощо. Йдеться про удари ракетами HARM, запуски авіабомб тощо. І вже на третьому етапі допускали можливість повітряних боїв.

Це в теорії. Американці розписували такий сценарій. Якщо вже зараз йдуть завдання другого етапу і з'явилася можливість підбити російський Су-34, то жоден український пілот не відмовить собі у такій розкоші. Але знову-таки достеменно невідомо, чи дійсно Су-34 був збитий з F-16,

– сказав Катков.

На початку жовтня Україна стало відомо, що Нідерланди передали Україні свої перші F-16. Про це повідомив міністр оборони Рубен Брекельманс під час візиту до Харкова.