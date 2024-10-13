Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що росіяни не зможуть скидати КАБи на ту відстань, на яку розраховували. Сам ж літак F-16 має чимало переваг, в порівнянні з Су-34, що могло б дати йому можливість збити російський літак.

Дивіться також Літак Ан-3 впав російській Якутії: вижили не всі

ЗСУ, ймовірно, вперше збили Су-34 з F-16

Авіаційний експерт пояснив, що зважаючи на можливості F-16, він справді б міг збити цей російський літак. Хоч Су-34 не є багатоцільовим літаком, він має єдине призначення як ударний літак-бомбардувальник з обмеженими можливостями самозахисту та виявлення повітряних цілей.

Тобто радар в такому літаку ефективно працює на відстані в межах 90 кілометрів, у F-16 – на відстані 150 кілометрів.

Це дозволяє виявити Су-34 ще до того, як він зможе побачити F-16, здійснити пуск та відлетіти в безпечну зону непоміченим. Оскільки Су-34 побачить ракету на відстані до 90 кілометрів, це ускладнить можливість відхилитись або вийти з зони ураження,

– пояснив Долінце.

Він розповів, що F-16 мають вбудовану систему обміну інформацією Link 16, яка дозволяє в реальному часі обмінюватись інформацією між літаком та наземними системами протиповітряної оборони за стандартом НАТО.

Завдяки цьому F-16 можуть непомітно підходити до певних рубежів, не вмикаючи власних радарів.

Ще одна важлива складова F-16 – використання далекобійних ракет. Максимальна дальність ракети, яку може використовувати цей винищувач-до 200 кілометрів, але лише в разі роботи з наземними системами протиповітряної оборони, які виявляють цілі на такій відстані.

Щодо використання ракет лише з бортовою радіолокаційною станцією, то мовиться про ракети максимум з дальністю 150 кілометрів.

Важливо! Україна офіційно не коментувала цей інцидент та не підтвердила збиття.

Авіаційний експерт наголосив, що якщо F-16 справді збив російський Су-34, то на можливості росіян скидати КАБи це малоймовірно вплине.

Не варто очікувати, що росіяни суттєво скоротять виготовлення боєприпасів, враховуючи, що вони є достатньо потужними й окупанти мають їх у великій кількості,

– зазначив Долінце.

Однак ймовірне збиття російського літака вплине на зміну тактики застосування росіянами таких видів озброєнь.

Окупанти скидали КАБи на відстані приблизно 50 кілометрів до лінії фронту, що дозволяло їм здійснювати удари вглиб фронту, адже дальність удару КАБів становить від 50 до 70 кілометрів.

Тепер КАБи або не будуть долітати до лінії фронту, або максимально завдавати ударів виключно по ній. Це вплине на зниження їхньої інтенсивності, але точно не на зупинення використання,

– наголосив авіаційний експерт.