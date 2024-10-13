Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце, заметив, что россияне не смогут сбрасывать КАБы на то расстояние, на которое рассчитывали. Сам же самолет F-16 имеет немало преимуществ, по сравнению с Су-34, что могло бы дать ему возможность сбить российский самолет.

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ВСУ, вероятно, впервые сбили Су-34 с F-16

Авиационный эксперт объяснил, что учитывая возможности F-16, он действительно мог бы сбить этот российский самолет. Хотя Су-34 не является многоцелевым самолетом, он имеет единственное назначение как ударный самолет-бомбардировщик с ограниченными возможностями самозащиты и обнаружения воздушных целей.

То есть радар в таком самолете эффективно работает на расстоянии в пределах 90 километров, у F-16 – на расстоянии 150 километров.

Это позволяет обнаружить Су-34 еще до того, как он сможет увидеть F-16, осуществить пуск и улететь в безопасную зону незамеченным. Поскольку Су-34 увидит ракету на расстоянии до 90 километров, это усложнит возможность отклониться или выйти из зоны поражения,

– объяснил Долинце.

Он рассказал, что F-16 имеют встроенную систему обмена информацией Link 16, которая позволяет в реальном времени обмениваться информацией между самолетом и наземными системами противовоздушной обороны по стандарту НАТО.

Благодаря этому F-16 могут незаметно подходить к определенным рубежам, не включая собственных радаров.

Еще одна важная составляющая F-16 – использование дальнобойных ракет. Максимальная дальность ракеты, которую может использовать этот истребитель-до 200 километров, но только в случае работы с наземными системами противовоздушной обороны, которые обнаруживают цели на таком расстоянии.

По использованию ракет только с бортовой радиолокационной станцией, то говорится о ракетах максимум с дальностью 150 километров.

Важно! Украина официально не комментировала этот инцидент и не подтвердила сбитие.

Авиационный эксперт отметил, что если F-16 действительно сбил российский Су-34, то на возможности россиян сбрасывать КАБы это маловероятно повлияет.

Не стоит ожидать, что россияне существенно сократят изготовление боеприпасов, учитывая, что они являются достаточно мощными и оккупанты имеют их в большом количестве,

– отметил Долинце.

Однако вероятное сбивание российского самолета повлияет на изменение тактики применения россиянами таких видов вооружений.

Оккупанты сбрасывали КАБы на расстоянии примерно 50 километров до линии фронта, что позволяло им осуществлять удары вглубь фронта, ведь дальность удара КАБов составляет от 50 до 70 километров.

Теперь КАБы либо не будут долетать до линии фронта, или максимально наносить удары исключительно по ней. Это повлияет на снижение их интенсивности, но точно не на остановку использования,

– подчеркнул авиационный эксперт.