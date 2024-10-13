РосСМИ написали, что на борту были пассажиры и экипаж. Выжили не все пассажиры.

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Что известно о падении Ан-3 россиян

Российские спасатели сообщили, что самолет Ан-3 АК "Борус" упал в лесном массиве в 1,5 километрах от города Ольокминск.

На борту самолета находилось 5 человек, из них 3 экипажа, 2 пассажира. В результате аварии 1 пассажир погиб,
– отметили в России.

Одно из российских изданий сообщило, что борт летал по маршруту Ольокминск – Железногорск-Илимский – Усть-Кут. Тем не менее:

  • ориентировочно в 7 утра, когда самолет взлетал из аэропорта города Ольокминск, у него отказал двигатель;
  • пилот решил совершить экстренную посадку в аэропорту вылета, однако долететь до него он не успел – самолет упал за 1,5 километра от города.

В Якутии упал самолет
Россия показала место падения самолета

Восточное межрегиональное следственное управление транспорта следственного комитета России заявило, что открыло уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

самолет России упал в Якутии
У россиян в очередной раз упал самолет

В прокуратуре заявили, что предварительная причина аварийной посадки самолета – потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу.

Заметьте Победа союзников Украины: Россия больше не может производить истребители Су-57

Кстати, после полномасштабного вторжения России союзники Украины ввели против Москвы санкции, что привело фактически к тому, что Кремль не может самостоятельно производить по меньшей мере Су-57, Ту-22М3, А-50.