Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, в МиГ-31К на территории Беларуси может быть военное задание.

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Враг может искать новый маршрут

Роман Свитан предположил, что вряд ли россияне прячут на белорусской территории эти два самолета. Если бы у них была задача спрятать МиГ-31К, то они перемещали бы их ближе к Уралу или за ним. Ведь Беларусь – это ближе к линии фронта.

Поэтому, вероятнее всего, у этой пары сейчас будет стоять задача посмотреть механизмы использования по новым маршрутам тех же "Кинжалов" или других средств поражения, не исключаю такой возможности. МиГ-31 могут многое нести. Это дальний истребитель-перехватчик, который может нести большой спектр вооружения,

– сказал он.

Вероятнее всего, у МиГ-31К на территории Беларуси военная задача. Возможно, это попытка найти маршруты обхода Киевской зоны перехвата. Ведь последние 3 ракеты "Кинжал", которые запускались по Староконстантинову, были сбиты в районе Киева. Оккупанты могут искать новый маршрут.

"А единственный маршрут – это через Север в северном пространстве Беларуси с заходом на, допустим, западную часть самой Беларуси и дальше пуски "Кинжалов" по нашим западным районам. Это возможно. Это худший вариант, который может быть. Военные всегда готовятся к худшему, поэтому мы его сейчас проговариваем", – объяснил летчик-инструктор.

Украина будет реагировать

Военный эксперт отметил, что у Украины недостаточное количество зенитно-ракетных комплексов, чтобы закрыть от "Кинжалов" всю нашу территорию. Поэтому будет большая проблема от МиГ-31. Если будут запускать "Кинжалы", это будет длиться недолго. Потому что будет противодействие и определенное влияние на оккупационный режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Нам придется реагировать на любой самолет со стороны Беларуси. Любому военному влиянию в нашу сторону нам придется противодействовать. Поэтому у белорусского оккупационного режима могут быть слишком большие проблемы. Как только мы начнем создавать проблемы для экономики Беларуси, я думаю, вопрос с "Кинжалами" решится. Возможно, и не начнется с точки зрения каких-то планирований таких действий,

– добавил Свитан.

Напомним, два российские истребители МиГ-31К прибыли на аэродром "Мачулищи" в Беларуси 9 и 10 октября. Мониторинговые каналы сообщают, что 10 октября оба самолета уже взлетели с белорусского аэродрома.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко объяснил, что на российских аэродромах они всегда под угрозой. По его словам, не стоит отбрасывать возможной версии с провокациями. Ведь после удара российского "Шахеда" неподалеку Мозыря, где расположен нефтеперерабатывающий завод, стало понятно, что Россия может готовить провокацию против Беларуси.