Об этом сообщает Беларускі Гаюн. Накануне к белорусам впервые за долгое время прилетел МиГ-31К. Таким образом, там, вероятно, зафиксировано по меньшей мере два носителя гиперзвуковых аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

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Российский МиГ-31К прилетел в Беларусь

В Беларусь прилетел второй МиГ-31К ВКС России. По нашим данным, как только второй истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на аэродроме "Мачулищи",

– говорится в сообщении.

Отметим, что истребители МиГ-31К являются носителями гиперзвуковых аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые способны поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров. Поэтому есть повышенная угроза их использования по Украине.

В то же время, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко предположил, что перебазирование МиГ-31К на территорию Беларуси также может быть попыткой россиян сохранить самолеты, которые всегда под угрозой на российских аэродромах.

"Впрочем, не стоит исключать версии с провокациями, поскольку после удара российского Шахеда неподалеку от Мозыря, где расположен случайно ставший публичным НПЗ, стало понятно, что Россия может готовить провокацию против Беларуси", – добавил он.