Про це повідомляє Беларускі Гаюн. Напередодні до білорусів вперше за довгий час прилетів МіГ-31К. Таким чином наразі там, ймовірно, зафіксовано щонайменше два носії гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

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Російський МіГ-31К прилетів у Білорусь

У Білорусь прилетів другий МіГ-31К ВКС Росії. За нашими даними, щойно другий винищувач МіГ-31К ВКС РФ приземлився на аеродромі "Мачулищі",

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що винищувачі МіГ-31К є носіями гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", які здатні уражати цілі на відстані до 2 тисяч кілометрів. Тож є підвищена загроза їхнього використання по Україні.

Водночас керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко припустив, що перебазування МіГ-31К на територію Білорусі також може бути спробую росіян зберегти літаки, які завжди під загрозою на російських аеродромах.

"Втім, не варто відкидати версії з провокаціями, оскільки після удару російського Шахеда неподалік Мозиря, де розташований НПЗ, який випадково став публічним, стало зрозуміло, що Росія може готувати провокацію проти Білорусі", – додав він.