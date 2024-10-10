Мовиться про отримання ядерної зброї, Лукашенко горів ідеєю отримати те, що може вбити величезну кількість людей. Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко, зауваживши, що Лукашенко навіть не усвідомлює всієї небезпеки.

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Як Лукашенко став заручником Кремля

За словами заступника керівника, самопроголошений президент Білорусі дуже хотів реалізувати свою мрію, а саме отримати ядерну зброю. Натомість його просто "кинули".

Лукашенко вважав, що він отримає ядерну зброю, ввійде в клуб ядерних держав і його поважатимуть в Білому домі. Це була його мрія протягом всього його кар'єри,

– пояснив Латушко.

Заступник керівника розповів, що Владімір Путін обіцяв самопроголошеному президенту Білорусі контроль над ядерною тактичною зброєю в його країні. Лукашенко навіть вихвалявся пропагандистці Ользі Скабєєвій, що в нього є "червоний телефон", Путін до нього подзвонить і вони домовляться про застосування ядерної зброї.

Йому було солодко від того, що він отримує зброю, яка може вбити мільйони людей. От ходить по світу й занурюється в цю насолоду,

– зауважив Латушко.

Якби Білорусь отримала ядерну зброю, ситуація б склалась для білорусів жахливо. Заступник керівника припустив ситуацію: українські дрони, буцімто, атакують Білорусь, тоді Росія матиме повід застосувати ядерну зброю.

Довідка. Путін оновив ядерну доктрину Росії, де нововведення передбачають можливість застосування ядерної зброї у випадку агресії проти Білорусі або за умов масованого старту засобів повітряно-космічної атаки, зокрема тактичної авіації, крилатих ракет та безпілотників.

У такий спосіб Лукашенко підвів білорусів, зробив своїм заручником цілий народ. Можливо частина білорусів радіють присутності ядерної зброї в країні, але більшість розуміють реальну загрозу.

Абсурдність ситуації показує й нагородження Лукашенка орденом святого Андрія Первозванного від російського диктатора. Людина, яка вважає себе президентом незалежної країни, отримує заслугу за інтерес для країни-агресорки.

До слова, Самопроголошений президент Білорусі 7 жовтня до Москви, де путінські посіпаки зустріли його "аристократично" зі словами "ваше прєвосходітєльство". Лукашенко намагався показати невдоволення від таких почестей, але, судячи з його задоволеного обличчя, така зустріч йому все ж припала до душі.