Про це 24 Каналу сказав народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда, зазначивши, що Лукашенко раніше дозволяв собі різкі висловлювання щодо України і безпосередньо Володимира Зеленського. Однак наразі він висловлюється набагато стриманіше.

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Не має сенсу відповідати

Нагадаємо, що цією заявою Лукашенко відповів на висловлювання Олега Дунди на 13-му "Форумі вільної Росії" у Вільнюсі щодо того, що окрім Курської області, необхідно перенести військові дії у Брянську та Бєлгородські області Росії, а також на територію Білорусі.

Зверніть увагу! Олег Дунда впевнений, що як тільки відносно невеликі підрозділи зайдуть на територію Білорусі, армія країни "складе свою зброю". Це також буде "великим ударом під дих Москві".

Народний депутат розповів, що не бачить сенсу відповідати Лукашенку. Проте він звернув увагу на те, як змінилась риторика самопроголошеного президента Білорусі.

До того, ми пам'ятаємо, як він не дуже добре говорив про Україну, різними словами називав навіть президента України і ставився до нього не дуже поважно.

Проте зараз у словах Лукашенка відчувається страх і повага до президента Зеленського. Він вже іншими очима дивиться на Україну і на її очільника,

– наголосив Дунда.

Також він зауважив, що його заява була поширена некоректно. Насправді Дунда говорив у Вільнюсі насамперед про операцію ЗСУ Курській області. А конкретно, що перемога України саме у проведенні таких рейдових і мобільних операцій, зокрема, в Курську, Брянську і Бєлгородську області. Також гіпотетично можливий варіант, якщо Лукашенко буде поводити себе не дуже добре, то і проведення операції в Білорусі.

Проте ніхто, як зазначив народний депутат, навіть Дмітрій Медведєв (він також прокоментував заяву Олега Дунди – 24 Канал) не згадав про Брянськ, Курськ і Бєлгород. Тільки – Білорусь, хоча вона згадувалась як другорядна.

З цього можна зробити висновок, що Москві начхати на її території, регіони, які розташовані на кордоні з Україною. Їх не турбує Курськ, Брянськ і Бєлгород. Я б радив жителям цих регіонів задуматися про свою подальшу долю, і навіщо їм взагалі бути під п'ятою Москви,

– підкреслив він.

Водночас в Білорусі ще не сформувалися відповідні обставини щодо того, щоб суспільство почало боротися за нову, демократичну владу. Хоча там є прошарок людей, які здатні на це.

Це має бути стратегічна політико-військова операція, яка розробляється і реалізується доволі тривалий час. І відбудеться вона, звичайно, не завтра,

– підкреслив Олег Дунда.

До слова, Алєксандр Лукашенко 8 жовтня коментуючи можливість заходу військ на територію Білорусі, сказав, що, мовляв, "нехай спробують". За його словами, якщо хтось "вякає", то це люди, які "не ухвалюють жодних рішень". Ніхто з серйозних людей, впевнений він, навіть на рівні українського президента, не думає, про те, що треба зайти в Білорусь. Це буде, як відзначив Лукашенко, "головний біль", який призведе до "краху взагалі у воєнному плані київську владу".