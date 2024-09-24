У своїй промові він натякнув на досвід України. А ще – заговорив про модернізацію білоруської армії, передає 24 Канал.

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"Хочеш миру – готуйся до війни"

На початку своєї промови Лукашенко одразу почав говорити про готовність воювати.

Стара формула: хочеш миру – готуйся до війни,

– сказав він.

При цьому президент Білорусі сказав, що його не має чому виправдовуватися, бо насправді він нібито не хоче воювати.

"Все це уже сказано. Це слухають, але роблять свою справу, наші противники, наші суперники. Ті, хто готується проти нас, прямо говоритимемо, воюватимемо. Тому нам треба готуватися до війни. Дай Боже, що цієї війни не було", – поскаржився Лукашенко.

Та попри "гостру ситуацію навколо Білорусі", він поки не спостерігає тенденції до розв'язання війни проти його країни. Але все ж вирішив уже вп'яте розпочати модернізацією своїх збройних сил, "дивлячись, як розгортаються події на фронті у сусідній державі, і вивчаючи війни у світі останніх років.

Ми побачили багато новинок… Нинішня війна без безпілотників неможлива,

– натякнув Лукашенко, чим хоче модернізувати збройні сили Білорусі.

До слова, днями Лукашенко заявив, що напад на Білорусь нібито стане початком Третьої світової. Його привиділося, що США буцімто готують ескалацію ситуації у його країні.