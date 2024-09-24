В своей речи он намекнул на опыт Украины. А еще – заговорил о модернизации белорусской армии, передает 24 Канал.

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"Хочешь мира – готовься к войне"

В начале своей речи Лукашенко сразу начал говорить о готовности воевать.

Старая формула: хочешь мира – готовься к войне,

– сказал он.

При этом президент Беларуси сказал, что ему нечем оправдываться, потому что на самом деле он якобы не хочет воевать.

"Все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело, наши противники, наши соперники. Те, кто готовится против нас, прямо будем говорить, будем воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. Дай Бог, что этой войны не было", – пожаловался Лукашенко.

Но несмотря на "острую ситуацию вокруг Беларуси", он пока не наблюдает тенденции к развязыванию войны против его страны. Но все же решил уже в пятый раз начать модернизацией своих вооруженных сил, "смотря, как разворачиваются события на фронте в соседнем государстве, и изучая войны в мире последних лет.

Мы увидели много новинок... Нынешняя война без беспилотников невозможна,

– намекнул Лукашенко, чем хочет модернизировать вооруженные силы Беларуси.

К слову, на днях Лукашенко заявил, что нападение на Беларусь якобы станет началом Третьей мировой. Ему привиделось, что США якобы готовят эскалацию ситуации в его стране.